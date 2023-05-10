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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'nın Yenişehir ilçesinde konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'nın Yenişehir ilçesinde konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Size Cumhuriyet Halk Partisini şikayet ediyorum. Gemlik'te kuracağımız batarya fabrikasının imar planlarına Büyükşehir Meclisinde kim hayır oyu verdi? Cumhuriyet Halk Partisi 'hayır' oyu verdi. İşte bunlar ne yaparlar, ne de yaptırırlar ama biz onlara aldırış etmeyeceğiz. Biz yolumuza bakacağız." dedi.

Kapadokya rengi Togg ile Yenişehir'e gelen Varank vatandaşlarca karşılandı. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Yenişehirlilere hitap eden Varank, 14 Mayıs'tan sonra da Bursa ve Türkiye'yi kalkındırma ve vatandaşları layık olduğu hizmetlerle buluşturmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Dünyanın bir türbülanstan geçtiğini ve Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Varank, "Türkiye bir yandan etrafında yuvalanmış terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da yaşanan sıkıntılarla mücadele etmeye çalışıyor. Bu dalgalı ve fırtınalı denizde Türkiye gemisini rotasında tutmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar bunu başardık. Neden? Çünkü bizim geminin kaptanı dünyanın en tecrübeli kaptanı, en başarılı kaptanı, milletine aşık kaptanı, en fedakar, en cesur kaptanı." dedi.

Varank, 21 yılda taş üstüne taş koyarak, yatırımlar yaparak, projeleri gerçekleştirerek bugünlere geldiklerine değinerek, "Bizim daha gidecek çok yolumuz var. Çocuklarımıza, gençlerimize biz farklı bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Daha müreffeh daha aydınlık daha katma değerli üretim yapan, dünyadan daha fazla ses getiren bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bunun yolu da sayın Cumhurbaşkanımızı o kaptan köşküne tekrar oturtmaktan geçiyor." diye konuştu.

- "Ellerine tasdiknameyi verip okuldan da göndereceğiz"

Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 2024'ün sonunda testlere başlanacağını ve 2025'te de vatandaşları hızlı trenle buluşturacaklarını aktaran Varank, "Yüksek hızlı tren vatandaşlarımızın konforu için önemli ama sadece vatandaşlarımızı taşımıyor. Sanayi, yük taşıma ve ekonomi için de önemli. Bu yedili koalisyonun bir tane ortağı var. Temel Karamollaoğlu, Bu zat Sivaslı. Biz şimdi Sivas'a yüksek hızlı treni götürdük ya ne dedi biliyor musunuz? 'Sivas'a yüksek hızlı tren yapmak yanlış.' dedi. Bunların aklına uysak Bursa'ya yüksek hızlı tren getirebilir miyiz? Getiremeyiz." ifadesini kullandı.

Muhalefetin Türkiye'nin Otomobili Togg'u, şehir hastaneleri ve diğer büyük projeleri eleştirdiğini dile getiren Varank, muhalefetin Togg'un İtalya'dan getirildiğini öne sürerek şöyle devam etti:

"Karşımızda o kadar cahil, Bursa'yı tanımayan, Türkiye'yi tanımayan, üretimi bilmeyen bir muhalefet var ki... Bunlar ne zannediyor biliyor musunuz? Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar. Yerli ve milli otomobilimiz Bursalı ama bu cahillere dersini vereceğiz. Onlara Yenişehir'i de Gemlik'i de Bursa'yı da Türkiye'yi de öğreteceğiz. Öğreteceğiz ama ellerine tasdiknameyi verip okuldan da göndereceğiz. Bunu yapmaya var mıyız? Üretimden anlamayan, Türkiye'yi bilmeyen, cahil muhalefeti tarihin çöplüğüne göndermeye var mıyız?"

- "Batarya fabrikasının imar planlarına Büyükşehir Meclisinde CHP hayır oyu verdi"

Gemlik'te Türkiye'nin Otomobili Togg fabrikasının yanına yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir batarya fabrikasının temelini attıklarını hatırlatan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batarya neden önemli? Elektrikli araçların kalbi batarya da ondan. Bunu biz ülkemize kazandıralım istedik. Batarya fabrikasının temelini attık. Size Cumhuriyet Halk Partisini şikayet ediyorum. Gemlik'te kuracağımız batarya fabrikasının imar planlarına Büyükşehir Meclisinde kim 'hayır' oyu verdi? Cumhuriyet Halk Partisi 'hayır' oyu verdi. İşte bunlar ne yaparlar ne de yaptırırlar ama biz onlara aldırış etmeyeceğiz. Biz yolumuza bakacağız. Biz neyi yapmamız gerektiğini, ne zaman yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini bilen bir iktidarız. Allah'ın izniyle Türkiye'yi yarınlara sizlerle beraber çıkaracağız. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, hep birlikte şu ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olalım. O zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı olmaz."

- "Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz"

Varank, Türkiye'nin Yüzyılı'nı inşa edecek gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin Otomobili'ni elektrikli mi yaptık? Hidrojenle çalışanını gençlerimiz, evlatlarımız yapacak. Biz uzaya uydu mu gönderdik? İnsanlı uzay aracını gençlerimiz, evlatlarımız yapacak. Biz bunu temenni etmiyoruz. Biz bunu biliyoruz. Çünkü şu anda dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını yapan Baykar şirketinde yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? 28. 28 yaşında gençler dünyadan ses getiriyorlar. İnşallah biz gençlerimize, geleceğimize yatırım yapacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz."

Varank'a Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve milletvekili adayları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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