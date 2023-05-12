Bursa'da Togg sahneye çıktı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından Gençlik Haftası kapsamında "Büyük Bursa Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Merinos Parkı'ndaki konserde sanatçılar Özcan Deniz ve Derya Uluğ, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu seyircilere şarkılarını seslendirdi. Konserin "assolisti" ise Anadolu rengi Togg T10X oldu.

Özcan Deniz'in pilotluğunda, özel bir rampayla sahneye çıkan Togg, Bursalıların alkışlarıyla karşılandı. 16 AKA 986 plakalı T10X'te Özcan Deniz'in yanında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bursalıları selamladı.

Teknofest montuyla seyircilere "Hoş geldiniz." diyen Bakan Varank, "Teknofest gençliği burada mı?" sözleriyle coşkulu kalabalığa seslendi. Varank, gençler adına Özcan Deniz'e kırmızı renkli Teknofest montu hediye etti.

Özcan Deniz, Togg'u ilk kez deneyimlediğini belirterek, "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum." dedi.

Aynı zamanda AK Parti Bursa 2. Bölge birinci sıra milletvekili adayı olan Varank da yaptığı selamlama konuşmasında Büyük Bursa Buluşması'nı gerçekleştirdiklerini, coşkunun çok güzel olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde genç kardeşlerimizle, kadınlarla, Bursalı hemşehrilerimizle 'Türkiye Yüzyılı'nda, Bursa yüzyılında hep beraber olacağız." diye konuştu.

Özcan Deniz, "Zorun Ne Benle Aşk" adlı şarkısıyla başladığı konserinde Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Bakan Varank, eşi Esra Varank ile seyircilerin arasında konseri izledi. Konser sırasında Togg da sahnede kaldı.

Derya Uluğ konseri öncesinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıları selamladı.

Büyük Bursa Buluşması'nın gündüz programında "tahanlı pide" (tahinli pide) yeme yarışması yapıldı. 16 yarışmacının katıldığı heyecanlı mücadeleyi Varank ile Aktaş yakından takip etti.

Varank, ayrıca Merinos Parkı'nda gençlerin, kadınların ve kooperatiflerin stantlarını ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.





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