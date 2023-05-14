MHP Genel Sekreteri Büyükataman, oyunu Bursa'da kullandı:

BURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bursa'da oyunu kullandı.



Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Koç Ortaokuluna gelen Büyükataman, eşi Nur Büyükataman'la 1317 numaralı sandıkta oy verdi.

İsmet Büyükataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Çok uzun bir maratonun ardından milletin iradesine ve hakemliğine müracaat edildiğini belirten Büyükataman, "Bugün artık sözün de kararın da milletimize ait olduğu bir gün. Her şeyden önce Bursa'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yarışa katılan cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Büyükataman, seçimlere katılımın fevkalade yüksek olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Bunun demokrasi adına sevindirici olduğunu dile getiren Büyükataman, şöyle konuştu:

"Meydanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğimizde bu seçimin bir kader seçimi olduğuna vurgu yapmaya çalışmıştık. Görünen o ki vatandaşımız gerçekten demokrasisine, geleceğine, istiklal ve istikbaline seçimlerde irade ortaya koymanın çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyor olmalı ki bugün çok üst düzeyde bir katılıma şahit olduk. Seçimler demokratik bir ortamda gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız sağduyulu, sakin, vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirebilmek için fevkalade bir nezaket içinde. Sonuçlar da hayırlı olacak diye umut ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Umuyorum, temenni ediyorum Türkiye'yi daha güzel günler bekliyor. 15 Mayıs'ta daha mutlu, daha huzurlu, yarınlarına daha güvenle bakan bir Türkiye'ye uyanacağız diye temenni ediyorum."

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