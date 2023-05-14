MHP Genel Sekreteri Büyükataman, oyunu Bursa'da kullandı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, oyunu Bursa'da kullandı:

AA

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, oyunu Bursa'da kullandı:

BURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bursa'da oyunu kullandı.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Koç Ortaokuluna gelen Büyükataman, eşi Nur Büyükataman'la 1317 numaralı sandıkta oy verdi.

İsmet Büyükataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Çok uzun bir maratonun ardından milletin iradesine ve hakemliğine müracaat edildiğini belirten Büyükataman, "Bugün artık sözün de kararın da milletimize ait olduğu bir gün. Her şeyden önce Bursa'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yarışa katılan cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Büyükataman, seçimlere katılımın fevkalade yüksek olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Bunun demokrasi adına sevindirici olduğunu dile getiren Büyükataman, şöyle konuştu:

"Meydanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğimizde bu seçimin bir kader seçimi olduğuna vurgu yapmaya çalışmıştık. Görünen o ki vatandaşımız gerçekten demokrasisine, geleceğine, istiklal ve istikbaline seçimlerde irade ortaya koymanın çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyor olmalı ki bugün çok üst düzeyde bir katılıma şahit olduk. Seçimler demokratik bir ortamda gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız sağduyulu, sakin, vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirebilmek için fevkalade bir nezaket içinde. Sonuçlar da hayırlı olacak diye umut ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Umuyorum, temenni ediyorum Türkiye'yi daha güzel günler bekliyor. 15 Mayıs'ta daha mutlu, daha huzurlu, yarınlarına daha güvenle bakan bir Türkiye'ye uyanacağız diye temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5'inci kattaki evinden sedye ile alınıp, sandıkta oyunu kullandı (2)
YEREL HABERLER 5'inci kattaki evinden sedye ile alınıp, sandıkta ...
Türkiye sandık başında
YEREL HABERLER Türkiye sandık başında
5'inci kattaki evinden sedye ile alınıp, sandıkta oyunu kullandı
YEREL HABERLER 5'inci kattaki evinden sedye ile alınıp, sandıkta ...
Bursa'nın "Hacivat"ı kostümüyle oyunu kullandı
YEREL HABERLER Bursa'nın "Hacivat"ı kostümüyle oyunu kullandı
İl değiştiren Karyağmazlılar yeni yerleşim yerinde ilk kez oy kullandı
YEREL HABERLER İl değiştiren Karyağmazlılar yeni yerleşim yerinde ...
Uluabat Gölü'nde, araçların park edildiği köprünün altından yeniden kayıklar geçiyor
YEREL HABERLER Uluabat Gölü'nde, araçların park edildiği köprünün ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da konuştu:
Bakan Varank, adrenalin tutkunlarının heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Bakan Varank, adrenalin tutkunlarının heyecanına ...
Eski sevgilisini öldürüp annesini yaralayan sanık ve arkadaşına indirimsiz ceza
YEREL HABERLER Eski sevgilisini öldürüp annesini yaralayan sanık ve ...
HAFİF TİCARİ ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN CİP OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ: 2 YARALI  
YEREL HABERLER HAFİF TİCARİ ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN CİP ...
Bakan Varank, Bursa Emek'te "Cumhur Buluşması"nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa Emek'te "Cumhur Buluşması"nda ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz (4)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya ...
Bursa'da devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı
Savrulan minibüs yan yatarak durdu, 1´i çocuk 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Savrulan minibüs yan yatarak durdu, 1´i çocuk 3 kişi ...
Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Dikkaldırım'da konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa ...
İndirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarıştılar
YEREL HABERLER İndirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle ...
AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan seçim mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan seçim mesajı
Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya ...
Bursa'nın "dağ yöresi" ilçelerinin kırsal mahallelerine seçim malzemeleri ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Bursa'nın "dağ yöresi" ilçelerinin kırsal ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Bağlarbaşı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ...
Bakan Varank, B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Tanıtım Programı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon ...
Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.