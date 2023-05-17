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Mudanya Belediyesi 308 dönüm arazide ayçiçeği ve buğday üretecek

AA

Mudanya Belediyesi tarafından yürütülen "Topraktan Halka, Tarladan Sofraya Projesi" kapsamında ayçiçeği ve buğday tohumu ekilmeye başlandı.

Mudanya Belediyesi 308 dönüm arazide ayçiçeği ve buğday üretecek

BURSA (AA) - Mudanya Belediyesi tarafından yürütülen “Topraktan Halka, Tarladan Sofraya Projesi" kapsamında ayçiçeği ve buğday tohumu ekilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde atıl vaziyette bulunan belediyeye ait toplam 308 dönüm arazide ayçiçeği ve buğday üretimine başlandığı duyuruldu.

Elde edilen ürünlerin ayçiçeği yağı ve buğday unu olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirilen açıklamada görüşlerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarım ve kendi kendine yetebilmenin, en az sınırların koruması kadar önemli olduğunu vurguladı.

Tarımsal üretimin artırılmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Türkyılmaz, "Ülkemizin üretimle kalkınacağını biliyor, yerel yönetimler olarak bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

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