BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" özel konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasınca (BBDSO), "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" özel konseri düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Eray İnal yönetti.

Piyanoda solist İdil Naz Alıcı ve İlyun Bürkev, flütte solist Mercan Aldemir, kemanda ise solist Ece Namlı aynı sahneyi paylaştı.

Gecede solistler "Re majör Piyano Konçertosu", "Piyano Konçertosu" ve "Flüt Konçertosu" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda konuk solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.



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