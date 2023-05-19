GÜNCELLEME - Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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BURSA (AA) - Bursa'da bir otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki 34 TR 935 plakalı otomobil, Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak önce Bursaray'ın demir bariyerine ardından alt geçit duvarına çarptı.

Sürücü Sinan ile beraberindeki Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38) ve Onur Kapıkıran (40) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Sinan, Şenbağ ve Acar'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kapıkıran'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

- 19 Mayıs etkinliklerini düzenlemek için Bursa'ya gelmişler

Kaza yapan otomobildeki 4 kişinin, özel bir organizasyon şirketinde çalıştığı, Nilüfer Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu akşam düzenleyeceği organizasyonu yürütmek için İstanbul'dan Bursa'ya geldikleri öğrenildi. Bu kişilerin gece saatlerine kadar hazırlıklarla uğraştıktan sonra kalacakları otele giderken kaza yaptıkları bildirildi.

Bu arada kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, seyir halindeki otomobilin metro alt geçidinin duvarına çarptığı görülüyor.

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