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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü

AA

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü

BURSA (AA) - Bursa'da tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İstanbul yönüne giden İbrahim B. (26) idaresindeki 34 ELE 969 plakalı otomobil, Orhangazi Kavşağı yakınlarında Kadir C. (32) yönetimindeki 35 HA 5459 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Saime Gül'ün (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ise kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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