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Bakan Varank, Togg'u Bursa'da oto galericilerine götürdü:

AA

Bakan Varank, Togg'u Bursa'da oto galericilerine götürdü:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da Oto Galericiler Sitesi'nde Togg'un direksiyonuna geçen galericilerden performans ve tasarıma ilişkin yorumlarını dinledi.

Varank, beraberindekilerle Anadolu ve Kapadokya renklerindeki Togg'larla geldiği Eski Otokoop Sitesi'ni ziyaretinde kemençe ve horon ekibince karşılandı. Bakan Varank, kemençe ekibinin Togg'a binme isteğini geri çevirmeyerek araçla tur attırdı.

Oto galerici esnafı, Togg T10X'leri inceledi. Togg ile galericiler sitesinde tur atan esnaf, fiyat, performans, hız, tasarım ve renklerine ilişkin yorumlarını Bakan Varank'a iletti.

Togg'u kullandıktan sonra çok beğendiğini aktaran bir esnaf, "Yer uçağı olmuş. 32 yıldır otomobil satıyorum, hiç böyle araba görmedim." diyerek, araçla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Başka bir esnaf da çok başarılı bulduğu aracın, keyifle ve rahatlıkla kontrol edilebildiğini anlatarak, "Bakış açısı güzel, yukarıdan bile yola hakimsin. Kamera görüşleri güzel, konforlu, sarsmayan bir yolculuğu var." yorumunu yaptı.

Ziyarette konuşan Varank ise Bursa'yı sokak sokak gezmeye devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların Togg'u çok beğendiğini vurgulayan Varank, "Arabadan anlayan, arabanın profesörü olan herkes içine bindiğinde bunu beğeniyor. Diyor ki 'Allah razı olsun. Devletimiz, bizim mühendislerimiz böyle bir şey yaptığı için biz çok teşekkür ediyoruz. Bunun kıymetini biz biliriz' diyorlar. Bizim aslında bütün derdimiz Türkiye'yi katma değerli üretimle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, sürdürülebilir bir kalkınma hamlesine devam edebilmek. Bu manada Türkiye'nin Otomobili Projesi de Türkiye'de katma değer oluşturan, insanların evine ekmek götürmesini sağlayan, tedarik zinciriyle satış ve daha sonraki hizmetleriyle aslında büyük bir ekonomik değer oluşturan bir proje." ifadelerini kullandı.

Varank, seçim sürecinin ilk aşamasının 14 Mayıs'ta tamamlandığını, milletin Cumhur İttifakı'nı Meclis'te çoğunluğa taşıdığını dile getirerek, bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarının geride kaldığını belirtti.

Yürütme ile yasamanın uyum içinde çalışması gerektiğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri artık yerine getirme şansı yok. Çünkü verdiği sözlerin hepsi kanun gerektiriyordu. Meclis'ten yasa çıkarmayı gerektiriyordu. Dolayısıyla hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyeceği artık tescillenmiş oldu ama sadece bununla da değil, yürütme ile yasama ahenk içerisinde çalışmazsa bu ülkede yine sıkıntı çıkar. Şu anda yürütmenin başka bir ittifakta, yasamanın başka bir ittifakta olduğu sistemde emin olun bir cumhurbaşkanı, Meclis'ten bütçesini bile geçiremez. Çünkü bütçe, kanunla yapılır. Bu kanunu da Meclis'ten geçirebilirsiniz. Artık Kılıçdaroğlu'nun Meclis'ten bütçe kanunu geçirme şansı bile kalmamıştır. Dolayısıyla vatandaşlarımız 28 Mayıs'ı en güzel şekilde değerlendirecektir. Burada bir kaosa müsaade etmeyecektir. İnşallah 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yine Türkiye gemisinin kaptan köşküne oturtacak, dümeni ona teslim edecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz."

- "Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla pazarlıklar içerisinde"

Togg gibi nice projeleri Türkiye'ye kazandırarak yola devam edeceklerini anlatan Varank, "Bunlar sadece gurur projesi değil. Aslında sağlıklı, sürdürülebilir katma değerli kalkınmanın yolu bu projelerden geçiyor. Burada araç satışı yapıyorsunuz. Elin arabalarını satarken ne hissettiğinizi biliyorum ama onlarla yarışabilecek bir otomobili siz piyasaya çıkardığınızda sağlıklı bir ekonomiyi ancak öyle inşa edebilirsiniz. Biz bu projelerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Varank, CHP ve Millet İttifakı'na oy verenlere seslenerek, şunları kaydetti:

"Demokrasi var. Herkes istediğine hür iradesiyle oyunu verebilir ama 'Biz değişim istiyoruz' diyerek muhalefeti destekleyen vatandaşlarımıza ben gerçekten üzülüyorum. Düşünün, bir tane genel başkan var, 11 seçimdir seçime giriyor, hepsini kaybediyor. Yani değişim isteyen vatandaşlarımız bence önce başlarındaki genel başkanı değiştirsinler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirerek yola çıksınlar. Belki ondan sonra netice elde edebilirler. Çünkü 11 seçime girip 11'ini de kaybetmiş bir genel başkanla siz netice alabilir misiniz? Alamazsınız. Onun için samimiyetle muhalefete oy veren vatandaşlarımıza ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Değişim istiyorsanız önce genel başkanınızdan başlayın. Sağlıklı, gerçekten Türkiye'nin faydasına olacak muhalefet yapabilecek bir genel başkanı başınıza getirin. Onunla yola devam edin ama 11 yıldır zaten seçim kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Hayatınızda bir sefer olsun kazanmanın mutluluğunu yaşamak istiyorsanız da bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verin. Böylece bir seçimde de kazanmanın mutluluğunu yaşayın."

Bakan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki vatandaşlarımız ferasetiyle 28 Mayıs'ta doğru tercihi yapacak. Biz her zaman ilkeli siyaset yaptık. Hiç pazarlıkların içerisine girmedik. Birkaç gündür belki takip ediyorsunuzdur. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla pazarlıklar içerisinde. Ne deniliyor? 'Yok İçişleri Bakanlığını ona vereceklermiş, bir bakanlığı daha ona vereceklermiş, kurumları onlara vereceklermiş.' Bu kirli pazarlık siyaseti Türkiye'yi bir yere götürmez, hiçbir zaman da götürmedi. Bundan önce bu kirli pazarlık siyasetiyle kurulan koalisyonları siz hatırlıyorsunuz. O pazarlıkları 8 ayda, 1 yılda değişen hükümetleri siz biliyorsunuz. Bu ülkenin neler çektiğini sizler gayet iyi biliyorsunuz. İşte bu kirli pazarlık siyasetini de ülkenin gündeminden düşürmenin yolu 28 Mayıs'ta doğru tercih yapmaktan geçiyor."

Yeni Otokoop Sitesi'ne geçerek buradaki esnafı da ziyaret eden Varank'a, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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