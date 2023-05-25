Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki inşaatlar devam ediyor

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) yakın zamanda hizmete girmesi planlanan projelerin inşaatlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mustafa Bayar ile Görükle Kampüsü’ndeki inşaatları gezdi.

Proje kapsamında yapımı devam eden merkezi derslikler, çok amaçlı spor salonu ve yüzme havuzu, Dr. Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Laboratuvarı ve BUÜ Gençlik Merkezi inşaatlarını inceleyen Rektör Kılavuz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Prof. Dr. Kılavuz, inceleme gezisinde, görev süresi içinde BUÜ’yü öğrenciler, akademik ve idari personel ile ziyaretçiler için cazibe merkezi haline getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Modern ve donanımlı bir kampüs ortamı hedeflediklerini aktaran Kılavuz, şunları kaydetti:



"Fiziki anlamda artık altyapısını tamamlamış, binalarını ve çevre düzenlemesini bitirmiş, sosyal donatı anlamında niteliğini artırmış bir kampüs hayali kuruyorduk. 4 yıllık görev süremizde ciddi bir aşama kaydetmiş olduk. Bugün gelinen noktada gerek öğrenciler için gerek akademik ve idari personelimiz için gerekse de ziyaretçilerimiz için çok daha keyifli bir kampüs ortamı oluşturduk. Projelerimizin hayata geçirilmesinde bizlere katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz."

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