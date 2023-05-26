Bursa Devlet Tiyatrosu deprem bölgesinde "Sinco Akıllı Sincap" çocuk oyununu sahneleyecek

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Sinco Akıllı Sincap" çocuk oyunu, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çocuklar için sahnelenecek.

Depremlerden etkilenen bölgelerde konteyner ve çadır kentlerdeki çocuklar için ücretsiz sahneye konulacak oyun, 30 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde sunulacak.

Oyun, depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin iyileştirilebilmesi amacıyla küçük sanatseverlerle buluşturulacak.

"Sinco Akıllı Sincap"ın ilk gösterimi 30 Mayıs saat 10.00da Gaziantep Merkez Hasan Celal Güzel İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek.



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