Orhangazi'de motosiklet kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Orhangazi-Yeniköy yolunda seyreden Ramazan Ö. (41) idaresindeki 16 LG 938 plakalı motosiklet, Kemal Y'nin (61) kullandığı 16 VY 852 plakalı tüp yüklü kamyonete yandan çarptı.

Sürücülerin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaskı bulunan, vücudundan ve başından yaralanan motosiklet sürücüsü ile kamyonetin sürücüsü, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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