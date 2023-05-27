Bursa Aile Platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

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BURSA (AA) - Bursa Aile Platformu, yarın yapılacak ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Orhan Parkı'nda toplanan platform üyeleri adına basın açıklaması yapan Dilek Çınar, Bursa Aile Platformunun kuruluş amacının temelde aile birliğini korumak ve aile birliğine zarar verecek her türlü saldırıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.

Platformun temel hareket noktasının aile birliğinin korunması olduğunu vurgulayan Çınar, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna yönelik görüşlerine ilişkin şunları kaydetti:

"LGBT dayatmasını bayrak edinenlere oy vermeyeceğiz. Aile birliğini hiçe sayan ve bunu özgürlük olarak pazarlayanlara oy vermeyeceğiz. Batı denetimli, doğal olmayan cinsiyetleri dayatan İstanbul Sözleşmesi'ni kabul edenlere oy vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden girmeyi, LGBT propagandasına ve örgütlenmesine özgürlüğü vadediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'LGBT, aile yapısını bozmaz' şeklinde açık beyanı vardır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karar vermiş, Türk aile yapısına önem verdiğini defalarca dile getirmiştir. Milletimizi, annelerimizi, babalarımızı çocuklarının geleceği için aile birliği için kadın erkek eşitliği için Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz."

Seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildiren grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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