AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu kullandı

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BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu Nilüfer ilçesinde kullandı.

Gürkan, oy verme işlemi için seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu Odunluk Mahallesi'ndeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu'na geldi.



Okulda 2324 numaralı sandıktaki oy verme işleminin ardından okul bahçesinde açıklamalarda bulunan Gürkan, 14 Mayıs sürecinde seçimlerin çok güzel bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini belirten Gürkan, “İnşallah bugünün akşamında çıkacak neticeyle Türkiye'nin ikinci yüzyılının başlangıcını yapmış olacağız." dedi.



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