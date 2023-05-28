Bursa'da eski eşine ateş açan şüpheli onun arkadaşını yaraladı

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BURSA (AA) - Bursa'da eski eşine silahla ateş eden zanlı, aynı evdeki başka bir kadını yaraladı.

Yusuf K, yaklaşık 1,5 yıl önce boşandığı Zeynep Ç'nin merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokağı'ndaki evine geldi.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf K, tabancayla Zeynep Ç'ye doğru ateş açtı.

Zeynep Ç'nin arkadaşı Nesrin S, kendisine isabet eden kurşunla bacağından yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesrin S'nin tedavisi sürüyor.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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