GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, bu kişinin Murat Tok (37) olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Murat Tok'un cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Tok'a ait araçla bu bölgeye gelen ikilinin arasında kavga çıktığı, şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı tespit edildi.

Çalışmayı genişleten ekipler, katil zanlısının Tok'un üvey oğlu D.A.G. (18) olduğunu belirledi.

D.A.G'nin ilk ifadesinde, annesiyle arasında sorunlar bulunan Murat Tok'un, kız kardeşlerine de rahatsızlık verdiğini ve uyuşturucu kullandığını, bunları konuşmak için buluştuklarında önce onun bıçak çektiğini, elinden bu bıçağı aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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