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Bakan Varank'ın Togg'lu sürprizi 70 yaşındaki hastayı ve ailesini mutlu etti

AA

Bakan Varank'ın Togg'lu sürprizi 70 yaşındaki hastayı ve ailesini mutlu etti

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Bursa'da Togg'la evinden alınıp oy kullanmaya götürülen 70 yaşındaki kısmi felçli hasta Hatice Sevinç'in ailesi, kadının vatandaşlık görevini yerine getirebilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Varank, kısmi felçli olduğu için yürüme güçlüğü çeken ve bu nedenle geçen seçimde oy kullanamayan Hatice Sevinç'in Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine gitti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Varank, Hatice ve eşi Sadettin Sevinç çiftini, direksiyonuna geçtiği Anadolu rengi Togg'la aynı mahallede oy kullanacakları Şehit Bkm. Onb. Tolga Taştan İlkokulu'na götürdü.

Sevinç'i tekerlekli sandalyeye oy kullanacakları sandığın olduğu sınıfa götüren Varank, oy verme işleminin ardından aileyi yeniden Togg'la evlerine bıraktı.

Hatice Sevinç'in kızı Gülcan Sevinç Tüter, gazetecilere, 10 gün önce Bakan Varank'la Koza Han'da esnaf ziyareti sırasında karşılaştıklarını söyledi.

Varank'ın yanına gittiğini belirten Tüter, şunları anlattı:

"Orada, 'Bakanım annemiz felçli, konuşamıyor ve yürüyemiyor. Bu nedenle bir önceki seçimde de oy kullanamadı ama annem çok istiyor. Eğer oy kullanırsa kendini daha iyi hissedecek.' dedim. Bakan Bey de 'Öyle şey olur mu hemen adresinizi, telefonunuzu alalım ilgilenelim. Gerekirse ben de Togg ile beraber geleceğim teyzenin oyunu kullandıracağız, sonra tekrardan evine teslim edeceğiz" dedi. 'Çok mutlu oluruz, buna en fazla annem mutlu olur' dedik."

- "Bizim için çok güzel bir jest oldu"

Tüter, Varank'ın taleplerini geri çevirmemesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Annesinin, oyunu kullanabildiği için çok mutluğu olduğunu vurgulayan Tüter, "Hepsi çok samimiydi. Mahallede bir bayram coşkusu vardı. Milli aracımızı ilk defa gördük, araç çok güzeldi. Annem çok keyif aldı. Rahat bir şekilde onu sarsmadan çok güzel bir şekilde götürdüler." dedi.

Çok keyifli bir zaman dilimi geçirdiklerini aktaran Tüter, "Çok güzel bir anı kaldı bizim için de bugün. Ailece çok mutlu olduk, gurur duyduk, onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Bakanımız verdiği sözü de tuttu. Bizim için çok güzel bir jest oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sadettin Sevinç de Varank'ın kendilerine yardımcı olmasından büyük memnuniyet duyduklarını, eşinin çok mutlu olduğunu belirtti.

Sevinç, şöyle konuştu:

"Eşimin mutluluğuna diyecek yok. Kim olsa mutlu olur. Yani bir bakanın bugün gelip de evinden alıp götürmesi... Kendi evladının bile işi çıkar, bilmem ne olur götüremez. Ama şimdi o insan işini gücünü bırakmış gelmiş bize yardımcı olmak için. Daha bundan güzel de olmaz diye düşünüyorum. Allah bin kere razı olsun. Hanım şimdi konuşamıyor, konuşsa o da güzel ifade eder kendini ama kendini ifade edecek durumda değil şu anda. Togg'u çok beğendik, Allah'a şükürler olsun daha bundan güzeli olmaz. Tavanı camlı olduğu için çok aydınlık içerisi. Sonra geniş bir araç. 4 kişi bindik arkaya rahat rahat oturduk. Allah yaptıranlardan, sebep olanlardan razı olsun."

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