Bursa'da yapay kalp kapağı kırılan hasta anjiyo ile şifa buldu

BURSA (AA) - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapay kalp kapağı kırılan ve bu nedenle ciddi nefes darlığı çeken hastaya, kasıktan anjiyo yöntemiyle yapay kalp kapağı yerleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce operasyon geçiren ve kalbine yapay kalp kapağı takılan Sibel Habip (20), ciddi nefes darlığı ve yürümekte güçlük çekince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demir tarafından yapılan tetkiklerde daha önce takılan yapay kalp kapağının deforme olarak, kalbin çıkışını neredeyse tamamen kapattığı tespit edildi.

Acil ameliyat kararı alan Prof. Dr. Demir, kasıktan anjiyo yöntemiyle hastaya yeni stent ve yapay kalp kapağı yerleştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Operasyon sonrası bir gün yoğun bakımda kalan Habip, taburcu edildi.

Hastaya yapılan işlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Demir, "Yaptığımız incelemelerde hastanın daha öncesinde kalbin akciğere çıkış kapağında hem yapay kapak hem de stent konulduğunu gördük. Bu konulan stendin kırıldığını, kapağın da kırılıp katlanarak deforme olduğunu ve kalbin çıkışını tamamen kapadığını fark ettik." ifadelerini kullandı.

- Bursa'da ilk kez gerçekleştirildi

Kalp damar cerrahi konseyiyle hastayı değerlendirdiklerini aktaran Demir, anjiyo yöntemiyle burayı tamir etmeye karar verdiklerini belirterek, "Anjiyoda sağ kasıktan, toplardamardan girerek burayı geçtik. Önce bu bölgeyi balonla genişleterek, kan akışını tamamen sağladık. Akciğere kan akışı neredeyse tamamen durmuştu. Daha sonrasında bu bölgeyi stent ile tamir ettikten sonra stentin içine yeni bir yapay kalp kapağı yerleştirdik. Hastanın kliniği tamamen düzeldi. Kan akışı tamamen sağlandı. Herhangi bir kaçak oluşmadı." açıklamasında bulundu.

Demir, bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastayı taburcu ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra normal yaşantısına akranları gibi devam edeceğini umuyoruz. Modern tıbbın getirdiği tüm imkanlara erişip, kullanabiliyor olmak hem bizler hem de hastalar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işlem ilimizde ilk defa gerçekleştirilen bir işlem. Türkiye'de de sayılı merkezlerde nadir uygulanan bir yöntemdir."

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