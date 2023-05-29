Bursa'da "Kahramanmaraş Depremleri Analizi ve Yapılarda Malzeme Kaynaklı Hasarlar Semineri" düzenlendi

BURSA (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, "Depremde yıkılan binaların hiçbiri yönetmeliğe uygun binalar değildi. Dolayısıyla yönetmelikte genel anlamda bir sıkıntı olmadığını söylemek gerekir" dedi.



İlki, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (TMMOB) işbirliğinde düzenlenen "Kahramanmaraş Depremleri Analizi ve Yapılarda Malzeme Kaynaklı Hasarlar Semineri"nde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'deki daha önce hiçbir depreme benzemediğini ifade etti.

Depremde yıkılan binaların yönetmeliğe uygun olmadığını vurgulayan İlki, "Bu sadece Kahramanmaraş ve Hatay depremleri için geçerli değil. Benim Türkiye'de son 30 yılda gördüğüm bütün depremler için geçerli. Depremde yıkılan binaların hiçbiri yönetmeliğe uygun binalar değildi. Dolayısıyla yönetmelikte genel anlamda bir sıkıntı olmadığını söylemek gerekir." diye konuştu.

İstanbul’daki binaların yüzde 95’inin depreme hazırlıklı olmadığını söyleyen İlki, şöyle konuştu:

"Yaklaşan İstanbul depremi var. Bir önceliklendirme yapmanız gerekiyor. İstanbul'da 1 milyon bina var. Bunu da deprem yönetmeliğine göre incelediğiniz zaman yüzde 95'i can güvenliği sağlamıyor çıkıyor. Bu binaları depreme dayanıklı hale getirmek önümüzdeki zaman ve bütçe olarak da imkansız. Dolayısıyla en kötülere bakmak lazım. Yani öldürecekleri, can kaybına neden olacaklara bakmak lazım. O zaman bir önceliklendirme yapmanız lazım."

Seminere İngiltere Southampton Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehdi Kashani ve Dr. Evangelia Georgantzia, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Ayhan ve İnşaat Mühendisleri Bursa Şubesi Oda Başkanı Ülkü Küçükkayalar da katıldı.

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