Harmancık'ta gençlik merkezinin temelleri atıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde gençlik merkezinin temeli atıldı.

Harmancık Belediyesi tarafından projelendirilen gençlik merkezi, atıl durumda bulunan eski düğün salonu alanına inşa ediliyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edilen gençlik merkezi, 5,5 milyon liraya ihale edildi. 400 metrekare alan üzerine yapılan gençlik merkezi içinde kütüphane, çalışma atölyeleri ve oyun alanları yer alacak.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, ilçede bulunmayan gençlik merkezinin Harmancık'a kazandırdıklarını belirterek, "Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin'e teşekkür ediyorum. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun." dedi.





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