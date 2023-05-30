TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, "Depreme Dirençli Bursa" panelinde konuştu:

BURSA (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de ilk kez, bir araştırma gemisiyle fay hatlarının ortaya konmasına yönelik çalışmayla 1300 kilometrelik alanın tarandığını bildirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Bursa Konuşuyor" etkinlikleri kapsamında "Depreme Dirençli Bursa" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Hasan Mandal, gelecek süreçte Türkiye ve dünya genelinde daha fazla doğal afetle karşı karşıya kalınacağını ifade etti.

Toplum bileşeninin sürece dahil edilmesinin önemine değinen Mandal, TÜBİTAK açısından bakıldığında deprem araştırmalarının özellikle stratejik ve ihtiyaç odaklı AR-GE ve yenilik konularında birinci sırada geldiğini belirtti.

Bu çerçevede şehirlerin risk haritalarını çıkardıklarını söyleyen Mandal, şunları kaydetti:



"Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle 2020 yılında imzalamıştık ama depremin öncesinde sonucu yayınlamıştık ve ne yazık ki depremden 1 ay önce yayınlandı. Sonucumuz Nurdağı ile İslahiye'nin bina olarak en çok etkileneceğini söylemişti esasında. Yani bilimsel temelli çözümler geçmişten çok daha hızlı çözüm üretecek durumda. O yüzden biz gelecekte de yine her zaman başkanımızla da iletişim halindeyiz. TÜBİTAK'ın merkez enstitüleri vasıtasıyla da yine deprem risk haritalarının çıkartılması ama riskten daha çok alınacak olan acil önlemlerin, bunun bilimsel zeminin temelini oluşturacak olan katkıyı da vermeye çalışıyoruz."

Diğer taraftan elektronik optik çözümler üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Mandal, gelecekte depremlerin önceden tespit edilebileceğine inandığını ve bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerine çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Mandal, sahada bu alandaki tüm bilim insanlarını, araştırmacıları ve kurumları desteklemeye çalıştıklarını belirterek "Özellikle Elazığ depremi sonrasında biz kendimizde bir politika değişikliği yapmaya çalıştık. Bu politika değişikliği, 24 saat içerisinde sahaya inecek olan bilim insanlarının desteklenmesine yönelikti. Yani 24 saat içerisinde desteklenmesine yönelik olarak ve bu destek programı ilk İzmir depremi sonrası kullanıldı ama özellikle yaşadığımız Kahramanmaraş depremi sonucunda çok daha yoğun bir şekilde kullanmış olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kara sularındaki fay hatlarının ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmaların da yapıldığını dile getiren Mandal, "Türkiye'nin ilk kez denizlerinde, uluslararası kara sularında, kendi gemimizle, Türkiye'ye ait bir araştırma gemisiyle fay hatlarını ortaya konması çalışması yapılıyor. Bu da bu haziran ayında inşallah yayınlanmış olacak ve 1300 kilometrelik bir alan tarandı." diye konuştu.

- "276 tane refakatsiz çocuk bu yöntemle eşleşmiş oldu"

Mandal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda bilim insanının sahaya indiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"61 kurumdan 600'e yakın arkadaşımız 124 tane farklı proje ile ortalama 24 saat içerisinde desteklendi ve sahaya indi. Gerçekten üretilmeye çalışılan bilgilerin tamamı da şeffaf bir şekilde şu an TÜBİTAK'ın web sayfasındaki YouTube üzerinde izlenebilir durumda. Yine bu ay içinde de rapor halinde de çıkartılıp tüm kurum kuruluşlarda da paylaşılıyor olacak. Ben bunu özellikle bu dönemde elde edilen tecrübeyi çok kıymetli buluyorum."

Bu dönemde geliştirdikleri teknolojilerden birinin de Yapay Zeka Temelli Eşleştirme Programı olduğunu dile getiren Mandal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle kaybolan çocukların, kendini ifade edemeyecek olan engelli bireylerin, yaşlıların. Dolayısıyla gerçekten burada da bir katkı verme noktamız oldu. Yani özellikle topluma çözüm üretme noktasında ki ben ileride bu tip çözümlerin çok daha artacağına inanıyorum. Yani yine yapay zeka temelli ne yazık ki kötü niyetli insanların sahte hesaplar üzerinden baktığınız zaman logosu her şeyi size işte AFAD'ı, Kızılay'ı andırıyor. 276 tane refakatsiz çocuk da tamamen bu yöntemle eşleşmiş oldu. Yine bakıldığı zaman da bu tipteki 1370 tane sahte hesap bu şekilde kapatıldı. Yani gelecekte teknolojinin önemli bir çözüm oluşturmada araç olarak kullanılabilmesi mümkün."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'ın da konuşma yaptığı program oturumlarla devam etti.





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