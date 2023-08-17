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        Bursa'da "15. Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" 17 Eylül'de yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:29
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        Bursa'da "15. Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" 17 Eylül'de yapılacak
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        BURSA (AA) - Bursa'da bu sene 15'incisi organize edilen "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu", Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet için pedal" temasıyla 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Bisiklet kullanmanın günlük hayatta daha çok yer alması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Tophane Rotary Kulübünce 2009'dan bu yana yapılan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa Temsilciliği, çeşitli bisiklet grupları üyeleri ve bireysel bisikletçilerin yer aldığı organizasyona bu yıl da yüzlerce bisikletseverin katılması bekleniyor.

        Etkinliğin mimarları olan Nuray ve Hakan Özdündar anısına 15-70 yaş aralığındaki bisikletçilerin katılımıyla düzenlenecek 33,6 kilometre uzunluğundaki tur, Osmangazi ilçesi UNESCO Dünya Mirası Tophane Tarihi Surlar Bölgesi Saltanat Kapısı'ndan başlayacak. Tura katılan bisikletçilere başlangıç kayıt noktasında özel yapım bisikletçi forması hediye edilecek.

        Tur, bir bölümü bisikletçilere ayrılacak olan Atatürk Caddesi, Ulu Cami, Heykel Saat Kulesi, İnönü Caddesi, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Yolu, Kent Meydanı, Merinos, Sırameşeler, BUSKİ, Nilüfer Metro İstasyonu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Esentepe Kavşağı, Mudanya Yolu, Korupark, Özdilek Geçit ve Mudanya Devlet Hastanesi güzergahlarının geçilmesinin ardından Mudanya Mütareke Meydanı'nda son bulacak.

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