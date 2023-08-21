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        11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:29
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        11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı tamamlandı
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        BURSA (AA) - Bu yıl 11'incisi düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken yarışları sona erdi.

        Moda-Tirilye-Moda etaplarında 8-20 Ağustos tarihlerinde yapılan yarışın birincisi, 9 puanla "Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1" oldu.

        Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 teknede 200'ün üzerinde yelkenci katılım gösterdi.

        Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1'in 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

        IRC 0: ENKA Cheese IV

        IRC I: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1

        IRC II: ETİ Alize M

        IRC III: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

        TAYK-Eker Olympos Regatta 2023 sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:

        IRC 0:

        ENKA Cheese IV

        Orient Express 6

        Borusan Racing Çılgın Sigma 2

        Mesa Holding Shak Shuka 3

        Eker Süzme

        IRC I:

        Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

        AKPA Chemicals 2

        Logo

        MSİ Sailing Team AG Anything Goes

        Columbia Alize 1070

        AKKİM Hedef Yelken 40

        Borusan Racing Evolution

        CMC Holding - Pinokyo 1

        IRC II:

        ETİ Alize M

        Coca Cola İçecek - Das Carina

        Eker Efsane Sailing Team - Das Dojo

        ​​​​​​​Tüpraş - Fenerbahçe 5

        Burganbank Extrem

        Latro Sailing AG Matrix

        IRC III:

        Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

        NTS Danışmanlık Falcon

        Organik Kimya Electron

        Yapı Kredi Fenerbahçe 3

        ESC Sailing - Lithosan Yelken Takımı Alchera

        Turkcell Alize

        11. TAYK-Eker Olympos Regatta yarışında dereceye giren takımlara ödülleri, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Moda Deniz Kulübünde düzenlenecek törenle verilecek.

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