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        Bursa'da kadın üreticilerin ürünlerini "yerinden" satacağı platformun tanıtımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:35 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:35
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        Bursa'da kadın üreticilerin ürünlerini "yerinden" satacağı platformun tanıtımı yapıldı
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        BURSA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye ile Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde kadın odaklı kooperatiflerin çalışmalarıyla oluşturulan dijital pazarlama platformu "www.HepYerinden.coop"un tanıtımı gerçekleştirildi.

        FAO Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dijital pazarlama platformu, FAO Türkiye tarafından Avrupa Birliği (AB) finansmanında yürütülen "Güçlü Geçim, Dayanıklı Toplum" projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğinde hayata geçirildi.

        Projenin Bursa'daki bir otelde gerçekleşen tanıtımında konuşan FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, HepYerinden'in kadın liderliğindeki kooperatiflerin kendi ayakları üstünde durmalarına ve daha dirençli bir tarım topluluğu inşa etme çabalarına büyük katkı yapacağını vurguladı.

        Selışık, "HepYerinden, kooperatiflerin dijital buluşma noktası olarak, kadın liderliğindeki kooperatifler için bir üst kimlik ve buluşma noktası olarak hizmet verecektir." ifadesini kullandı.

        Etkinlikte, HepYerinden Koordinatörü ve Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cennet Polat, platformun Türkiye genelindeki kadın liderliğindeki kooperatiflere nasıl yeni fırsatlar sunabileceğini bildirdi.

        Polat, FAO'nun bu tür inisiyatiflerle kooperatiflere yön gösterdiğini ve onların sürdürülebilir kalkınma yolculuklarında rehberlik ettiğini belirterek, HepYerinden'in, FAO'nun vizyonu doğrultusunda, kooperatiflerin daha geniş kitlelere ulaşmasında kritik bir role sahip olduğunu aktardı.

        Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ile oyuncu Engin Altan Düzyatan da konuşma yaptı.

        Etkinlikte ayrıca, Dünya Kooperatifler Birliği Başkanı Ariel Guerco, Uluslararası Tarımsal Kooperatifler Birliği Başkanı Sung Hee Lee video mesajlarını paylaştı.

        Konuşmalar ve video gösterimlerinin ardından fuaye alanında "Topraktan gelen güç: Kadın Üreticilerin Portreleri" konulu fotoğraf sergisi ve kooperatiflerin stantları da katılımcılar tarafından gezildi.

        Etkinliğin son bölümünde, "Tarım Sektöründe Dijitalleşme ve Kırsal Kalkınmada Kadının Rolü" başlıklı panelde, sektörün önde gelen isimleri deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.

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