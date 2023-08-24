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        GÜNCELLEME 3 - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:04 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:04
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        GÜNCELLEME 3 - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 uçak, 10 arazöz, 10 su tankı, 5 helikopter ve yaklaşık 130 personelle yangına müdahale edildi.

        Olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, yangının kent merkezine yakın bir noktada çıktığını söyledi.

        Aygöl, elektrik hattından düşen telin yangın çıkardığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, müdahaleye devam ettiğini belirtti.

        Kayalık olan bu alanda rüzgarın hızlı estiğini anlatan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Tüm ekiplerimizi aşağıda konuşlandırdık ama buradan müdahale şansımız yok. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 2 helikopteri ve 1 uçağı şu anda yukarıdan müdahale ediyor. Yangının çıktığı alan çok dar. Genişleme ihtimali düşük göründüğünden sevindirici bir durum bu. Takip ediyoruz. Tüm ekiplerimizle hazır durumdayız, müdahale ediyoruz. İnşallah çok fazla bir zarar olmadan söndüreceğiz."

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da 4 helikopterin yanı sıra bir yangın yönetim aracı, 15 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve 150 personelle yangına müdahale edildiği bildirilerek, "Ertuğrulgazi Tüneli yakınlarında yol kenarında başlayan, rüzgarın etkisiyle sarp ve kayalık araziye ilerleyen yangın, orman kahramanlarımızın havadan ve karadan erken ve etkin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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