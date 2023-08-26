Bursalı gönüllüler mehter kültürünü yaşatmak için programdan programa koşuyor

BURSA (AA) - Bursa'da gönüllüler tarafından kurulan mehter takımı, katıldıkları etkinliklerde verdikleri konserlerle bu kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Bursa Ertuğrulgazi Mehter Kılıç Kalkan ve Halk Oyunları Derneği üyesi 60 gönüllü hem kendi mesleklerini icra ediyor hem de oluşturdukları mehter takımıyla yurt içinde etkinliklere katılıyor.

Dokumacı, hırdavatçı, turizmci, gayrimenkul danışmanı, beton mikseri operatörü gibi farklı meslek gruplarına mensup, aralarında emeklilerin de bulunduğu dernek üyeleri üniformalarını giyerek çeşitli marşları çalıp seslendiriyor.

Dernek Başkanı ve Mehterbaşı Süleyman Aydın, AA muhabirine, tüm üyelerin gönüllülük esasıyla mehter takımına katkı verdiğini söyledi.

Son zamanlarda gençlerin de ilgisini çekmeyi amaçladıklarını belirten Aydın, "Buradaki esas olan, gönüllülük. Haftada 6-7 program oluyor, bazen haftada 10'a çıkıyor. Yıla vurduğunuzda 200'e yakın gösteri yapıyoruz." dedi.

Aydın, mehter takımı üyelerinin fedakarca, ailesine kimi zaman işine ayıracağı zamandan feragat ederek görevlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Üyelerin mehter kültürüne sevdalı olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan, ecdadımızdan bugüne gelen mehteri 2015'ten bu yana dişimizle tırnağımızla sürdürmeye çalışıyoruz. Belediyelerin etkinliklerinde, gelin alma, sünnet, köy hayırları, önemli gün ve haftalarda gösteri yapabiliyoruz. Bursa'da 12 mehter takımı var, hafta sonu geldiğinde tüm takımlar dolu oluyor. Halkımızın ilgisi çok fazla, cumartesi sabah başlayıp gece yarılarına kadar programlara katılıyoruz."

Mehter takımının başçevgeni (başokuyucu) Taner Uyar da turizm sektöründe çalıştığını anlattı.

Ecdadın savaşlarda düşmana korku salmak için kullandığı mehteri yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Uyar, "Arkadaşlarımız işinden koştura koştura gelip, kıyafetlerini giyip takımdaki yerlerini alıyor. Hepimiz bu işi severek fedakarlıkla yapıyoruz. Bu kültürü yaşatacak ve bizden sonraki nesillere aktaracağız inşallah." diye konuştu.