İznik Gölü'nde kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışması başlatıldı
BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, serinlemek için tekneden göle giren kişi kayboldu.
Arkadaşlarıyla tekneyle İznik Gölü'ne açılan Feridun Ulu (60), serinlemek amacıyla göle atladı.
Ulu, bir süre sonra gözden kaybolunca ve geri dönmeyince, arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bot ile arama kurtarma çalışması başlattı.
Feridun Ulu'nun, Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakem olduğu öğrenildi.