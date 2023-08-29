30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda, Türk milletinin nice fedakarlık ve kahramanlıklar sonucu verdiği istiklal mücadelesini bütün dünyaya haykırdığı ve 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandırdığı belirtildi.

Bu tarihin, Türk milletinin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının en mümtaz örneği olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"26 Temmuz 1922'de başlayan mücadelenin 30 Ağustos'ta müstesna bir zafer ile sonuçlanan Büyük Taarruz, uğruna nice şehitler verdiğimiz bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalacağının, geçmişte olduğu gibi bugünde ve gelecekte de istiklal ve istikbali için aziz milletimizin hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının en önemli göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 30 Ağustos Zafer Destanını gerçekleştiren kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyoruz."