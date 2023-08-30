Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:26 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Demirtaş, mesajında büyük zaferin 101'nci yıl dönümünü kutlamanın gurur, heyecan ve sevincinin yaşandığını belirtti.

        30 Ağustos Meydan Muharebeleri sayesinde bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temel taşının atıldığını ve kurtuluşunun gerçekleştiğini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Tarihte pek çok kesin sonuçlu meydan muharebeleri olmuştur. Fakat hiçbiri 30 Ağustos 1922'de, burada Türk milletinin kazandığı zafer kadar kesin sonuçlar doğurmamıştır. Zira 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi, dünya tarihine de yön vermiştir. Çünkü Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atılmıştır. Türk ordusu, Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarının önderliğinde, etrafını çeviren düşman çemberini süngüsü ile darmaduman etmiş, düşmana kahredici darbesini Dumlupınar’da vurmuştur.

        Bu duygularla aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlı ordumuzun tüm mensuplarının ve saygıdeğer Bursalı hemşerilerimin de Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!
        Akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da ekipler sokak lambasına yavrulayan kuşların yuvasını muhafaza etti...
        Bursa'da ekipler sokak lambasına yavrulayan kuşların yuvasını muhafaza etti...
        Bursa'da 100 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Bursa'da 100 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Hırsızlık şüphelisin dövüp, polise teslim ettiler
        Hırsızlık şüphelisin dövüp, polise teslim ettiler
        KORHAN BERZEG´İN KÖPEĞİ TİNA, 74 GÜN SONRA EVE DÖNDÜ
        KORHAN BERZEG´İN KÖPEĞİ TİNA, 74 GÜN SONRA EVE DÖNDÜ
        17 yaşındaki Yasemin´i tekme atıp, asansör boşluğuna düşürmüş (2)
        17 yaşındaki Yasemin´i tekme atıp, asansör boşluğuna düşürmüş (2)
        Bursa'da ulaşım yarın ücretsiz olacak
        Bursa'da ulaşım yarın ücretsiz olacak