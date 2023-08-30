Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

BURSA (AA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında büyük zaferin 101'nci yıl dönümünü kutlamanın gurur, heyecan ve sevincinin yaşandığını belirtti.

30 Ağustos Meydan Muharebeleri sayesinde bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temel taşının atıldığını ve kurtuluşunun gerçekleştiğini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Tarihte pek çok kesin sonuçlu meydan muharebeleri olmuştur. Fakat hiçbiri 30 Ağustos 1922'de, burada Türk milletinin kazandığı zafer kadar kesin sonuçlar doğurmamıştır. Zira 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi, dünya tarihine de yön vermiştir. Çünkü Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atılmıştır. Türk ordusu, Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarının önderliğinde, etrafını çeviren düşman çemberini süngüsü ile darmaduman etmiş, düşmana kahredici darbesini Dumlupınar’da vurmuştur.

Bu duygularla aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlı ordumuzun tüm mensuplarının ve saygıdeğer Bursalı hemşerilerimin de Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."