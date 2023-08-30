Bilecik'in ilçelerinde Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlanıyor Bilecik'in Osmaneli ilçe merkezindeki gerçekleşen törenlerin ardından Akçapınar köyünde bulunan şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm Şehitler için Mevlit okundu.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçe merkezindeki gerçekleşen törenlerin ardından Akçapınar köyünde bulunan şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm Şehitler için Mevlit okundu.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, törende yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz sırasında Yunan askerleri ile savaşmak için bölgeye gelen 9 Türk askerinin, açılan top atışı sonrası bu bölgede şehit olduğunu söyledi.

Etkinliğe Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Jandarma Komutanı teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bünyamin Şahin, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve köy sakinleri katıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen program, Kaymakam Yüksel Ünal'ın tebrikleri kabulüyle sona erdi.

- Bozüyük

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, törenlerle kutlandı.

Meliha Ercan Ortaokulu'ndaki tören, Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiir okuması, mehteran ve halk oyunlarını gösterisi ile geçit töreninin ardından Kaymakam Öztürk, Metristepe Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Tören, İntikamtepe Şehitliğinde şehit mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

- Pazaryeri

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

İlçedeki ilk tören Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün mana ve önemini anlatan konuşmayı Jandarma Uzman Çavuş Erkan Akçara yaptı.

Öğrencilerin şiirlerini okumasından sonra Kaymakam Altay ve Belediye Başkanı Tekin tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önündeki törenin ardından ilçe şehitliğine kadar polis ve jandarma araçlarının sirenleri eşliğinde yürüyüş korteji düzenlendi.

Okunan Kur'an tilaveti ve yapılan duanın ardından tören sona erdi.

Törene, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amiri Vekili Emrah Turan, siyasi parti ilçe başkanları, Şehit yakınları ile gaziler, daire amirleri, öğrenciler, mahalle ve köy muhtarları katıldı.