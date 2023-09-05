Bursa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Giriş: 05.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:20
Ahmet Can Sağ yönetimindeki 16 BBK 628 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi yakınında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Sağ ile araçta bulunan Süleyman Orak ve Evren Altan yaralandı.
Sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Süleyman Orak kurtarılamadı.