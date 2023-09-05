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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ağustos ayı ihracatının 2,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:13
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu
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        UİB'den yapılan açıklamaya göre, ağustosta 2 milyar 835 milyon 450 bin dolar olan ihracat, yılın 8 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 23 milyar 855 milyon 107 bin dolara ulaştı.

        Ağustos ayında, 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 23,3 artış kaydederek 2 milyar 308 milyon 781 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ocak-ağustos dönemi ihracatı 19 milyar 690 milyon 926 bin dolar oldu.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), geçen ay 102 milyon 930 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-ağustos ihracatı ise 851 milyon 56 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Ağustos ayında 78 milyon 78 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), yılın 8 ayındaki dış satımı 694 milyon 816 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

        Geçen ay 33 milyon 427 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ocak-ağustos döneminde 176 milyon 876 bin dolar dış satım kaydetti.

        Ağustos ayında, 16 milyon 448 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise yılın 8 ayında 117 milyon 242 bin dolar seviyelerinde dış satım yaptı.

        UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ayı ihracatı 295 milyon 786 bin dolar olarak açıklandı.

        Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ağustos ayını fabrikaların bakımları ve izinlerle geride bıraktıklarını aktardı. Buna rağmen önemli oranda artış yakaladıklarını vurgulayan Çelik, "Yıllık hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımız yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir çalışma içindeler. Biz de birlik olarak üyelerimizin işlerinin devamlılığı anlamında faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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