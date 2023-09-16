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        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi

        Bursa Gastronomi Festivali kapsamında "Baklava Yeme Yarışması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:46
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        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi
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        Bursa Gastronomi Festivali kapsamında "Baklava Yeme Yarışması" yapıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Merinos Parkı'nda düzenlenen festivalde, yarışma için oluşturulan alanda 17 yarışmacı mücadele etti.

        Yarışmacılar, 6 dakikalık süre içinde önlerine konulan siyah incirli baklavayı bitirmeye çalıştı.

        Kıyasıya geçen yarışmada 6 dakikada 44 dilim baklava yiyen Mehmet Özbek birinci, 39 dilim yiyen Süleyman Işıklı ikinci, 36 dilim yiyen Muhammet Aras ise üçüncü oldu.

        Yarışmanın birincisine tam altın, ikincisine yarım, üçüncüsüne ise çeyrek altın hediye edildi.

        Özbek, yarışmanın heyecanlı geçtiğini belirterek, "Uzun süredir beklediğim bir yarışmaydı. Hedefime ulaştım." dedi.

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