2. Bursa Gastronomi Festivali'nde Mustafa Ceceli sahne aldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali'nde sahne alan Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali'nde sahne alan Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluştu.
Merinos Park'ında gerçekleştirilen konserde Ceceli, "Salıncak","Mühür", "Maşallah" ve "Rastgele" gibi şarkıları sevenleriyle birlikte söyledi.
Ceceli'nin sahne performansına telefon ışıklarıyla eşlik eden Bursalılar, etkinlik sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.