Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde Mustafa Ceceli sahne aldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali'nde sahne alan Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 00:43 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde Mustafa Ceceli sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali'nde sahne alan Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluştu.

        Merinos Park'ında gerçekleştirilen konserde Ceceli, "Salıncak","Mühür", "Maşallah" ve "Rastgele" gibi şarkıları sevenleriyle birlikte söyledi.

        Ceceli'nin sahne performansına telefon ışıklarıyla eşlik eden Bursalılar, etkinlik sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Karacabey Belediyespor - Adıyaman FK: 0-1
        Karacabey Belediyespor - Adıyaman FK: 0-1
        Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü
        Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü
        Borç- alacak kavgasında sırtından bıçaklamıştı; tutuklandı
        Borç- alacak kavgasında sırtından bıçaklamıştı; tutuklandı
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi
        Tartıştığı sevgilisini, 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, intihar e...
        Tartıştığı sevgilisini, 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, intihar e...
        Bursa'da kız arkadaşını öldüren kişi, kendi hayatına da son verdi
        Bursa'da kız arkadaşını öldüren kişi, kendi hayatına da son verdi