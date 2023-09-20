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        Uludağ'daki kaçak yapılan villa yıkıldı

        Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında yer alan Kirazlı Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen lüks villanın yıkımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:46
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        Uludağ'daki kaçak yapılan villa yıkıldı
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        Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında yer alan Kirazlı Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen lüks villanın yıkımını gerçekleştirdi.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamada, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, Kirazlı Mahallesi'nde ormanlık alan içerisine lüks bir villanın izinsiz olarak inşa edildiğini tespit ettiği belirtildi.

        Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle villanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Açıklamada, "Yaz ayları süresince Bursa Ovası'ndaki onlarca ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, binlerce metrekare verimli arazinin yeniden tarımsal üretime kazandırılmasını sağladı. Her bir santimetresi dahi kıymetli olan arazilerin kaçak yapılaşmaya kurban edilmesine geçit vermeyen Osmangazi Belediyesi, şimdi de Bursa'nın en önemli değerlerinden olan Uludağ'ın da kaçak yapılardan temizlenmesi adına harekete geçti." denildi.

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