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        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde Kütahya sınırına yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:36
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        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde Kütahya sınırına yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü ile Harmancık ilçesi arasındaki Küplü mevkisinden başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Bursa ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin çok sayıda arazözle yürüttüğü söndürme çalışmasına uçak ve helikopterle destek sağlanıyor.

        Ekipler, Kütahya sınırına yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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