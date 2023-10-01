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        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:34
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        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Bursa-İzmir kara yolu Göçmen Konutları mevkisinde, seyir halindeki Alpkan Hazar Tüfekçi idaresindeki 34 BS 4555 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Bariyerlerde sıkışan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tüfekçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tüfekçi'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tüfekçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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