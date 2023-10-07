GÜNCELLEME - Bursa'da namaz sırasında caminin bahçesinden imamın motosikleti çalındı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir caminin bahçesinden imama ait motosiklet çalındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir caminin bahçesinden imama ait motosiklet çalındı.
İmam hatip Metin Uyanık, geçici görevlendirildiği Saadet Mahallesi'ndeki Saadet Camisi'ne 14 GE 890 plakalı motosikletiyle geldi.
Motosikletini caminin bahçesine park eden Uyanık, ikindi namazını kıldırmak için içeri girdi.
Ezanın okunmasının ardından cemaate namaz kıldıran Uyanık, bahçeye çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gördü.
Uyanık'ın şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, Aziz K. (35) olduğunu belirlediği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Aziz K, merkez Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi'nden çaldığı motosikletle seyir halindeyken durdurularak gözaltına alındı.
Yaklaşık 40 suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Aziz K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kamera kayıtlarında, hırsızın çevrede kimsenin bulunmadığı sırada motosikleti çalıp götürdüğü görülüyor.