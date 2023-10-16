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        Bursa'daki terör saldırısı davasında sanıklar esasa ilişkin savunmasını yaptı

        Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:02
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        Bursa'daki terör saldırısı davasında sanıklar esasa ilişkin savunmasını yaptı
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        Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada, Adalet Bakanlığının davaya katılma talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

        Esasa ilişkin savunmasını yapan sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Baykan ile birlikte yaşadıklarını, dosyadan yer alan görüntülerin bunlardan ibaret olduğunu savunan Arsu, beraatini talep etti.

        Mahkeme başkanının, gözaltına alınırken ve sonrasında "Yaşasın MLKP" sloganı attıklarına dair tutanakların bulunduğunu sorması üzerine Arsu, bunun doğru olmadığını öne sürdü.

        Sanık avukatlarının, dosyası davadan ayrılan Cebrail Gündoğdu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebi üzerine, sanığın İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı savunma mahkeme başkanı tarafından duruşmada okundu.

        Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Gündoğdu'nun tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Kentte 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli de yaralanmıştı.

        Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucu geçen yıl 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykan ve Dilek Arsu ile Mehmet Mustafa Uzkar, 22 Ekim'de de örgüt üyesi Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanarak tutuklanmıştı.

        Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, patlamadan hemen sonra ivedilikle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tespiti amacıyla yoğun bir araştırmaya başlandığı, özellikle çevrede bulunan kamera görüntülerinin incelendiği ve sosyal medya üzerinden patlamaya ilişkin araştırmalar yapıldığı aktarılarak, "Patlamayı Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG" silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu HBDH terör örgütünün üstlendiği kaydedilmişti.

        İddianamede, sanıklar Seda Baykan ve Dilek Arsu'nın saldırı için keşif yaptıkları sırada Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hücre evinde patlamaya neden olan el yapımı patlayıcıyı hazırladıkları, saldırıdan sonra izlerini kaybettirdiklerini düşünen sanıkların başka eylem arayışına girdikleri ve bu amaçla İzmir'de eylem yapmaya karar verdikleri anlatılmıştı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ekinde, iki kadın teröristin patlama öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri yer almıştı.

        Yargılama sürerken Cebrail Gündoğdu'nun avukatı, 8 Mayıs'ta görülen duruşmada müvekkilinin İzmir'de devam eden davası ile bu davanın dosyasının Gündoğdu yönünden İzmir'de birleştirilmesi talebinde bulunmuştu. Talep kabul edilerek sanığın dosyası tefrik edilmişti.

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