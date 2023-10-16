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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Bursa'da konuştu:

        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında seçim yenilgisiyle elbette yüzleşeceğiz. Öz eleştiride bulunacağız. Kendi payımıza düşen kusurları kabul edeceğiz ve geçmişteki doğruları sürdürüp yanlışları düzelterek bu partiyi nasıl iktidar yapabileceğimizi hep birlikte tartışacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:16
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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Bursa'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında seçim yenilgisiyle elbette yüzleşeceğiz. Öz eleştiride bulunacağız. Kendi payımıza düşen kusurları kabul edeceğiz ve geçmişteki doğruları sürdürüp yanlışları düzelterek bu partiyi nasıl iktidar yapabileceğimizi hep birlikte tartışacağız." dedi.

        Özel, CHP Bursa İl Başkanlığı ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, kurultay sürecinde kimsenin Cumhuriyet Halk Partililerden kavga, hırçınlık, hakaret beklememesi gerektiğini söyledi.

        Bu süreci kırıp dökerek, yakıp yıkarak, inciterek, vefasızlık yaparak yürütmeyeceklerini ifade eden Özel, "Bugün için Türkiye'de ve partide çok yüksek bir değişim talebi ve çok ciddi bir değişim, dönüşüm süreci yaşanıyor. Bununla ilgili olarak biz bu değişimi sadece Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ve onun değişmesine bağlarsak bu kendisine haksızlık olur, vefasızlık olur. 'Sadece kurumlar değişsin' dersek bu başka bir haksızlık olur. 'Biz tüzüğü değiştireceğiz. Siz tüzüğe bakın' dersek 'İpteki cambazı görün bizim sorumluluğumuzu görmeyin' olur." diye konuştu.

        Bu değişimin parti programı veya yazılı-çizili belgelerin değişmesiyle de olamayacağını aktaran Özel, "Bizim değişimden anladığımız genel başkan, kadrolar, tüzük, program ve elbette ve elbette siyaset yapış biçiminin baştan aşağı irdelenmesi, tartışılması ve delegelerimizin özgür oylarıyla belirlenmesi gerekiyor." dedi.

        Özel, cumhuriyetin 100'üncü yılında çok önemli süreçlerden geçildiğine değinerek, şunları kaydetti:

        "Biz 100'üncü yılı şöyle tarif ettik. '100'üncü yılda cumhuriyetin kurucu kadrolarına, kuruluş değerlerine husumet duyanların 100'üncü yılı olamaz' dedik. En önemli seçim dedik. İnandık, inandırdık, çalıştık, çalıştırdık, gayret gösterdik. Cumhuriyetin 100'üncü yılında seçim yenilgisiyle elbette yüzleşeceğiz. Öz eleştiride bulunacağız. Kendi payımıza düşen kusurları kabul edeceğiz ve geçmişteki doğruları sürdürüp yanlışları düzelterek bu partiyi nasıl iktidar yapabileceğimizi hep birlikte tartışacağız. Eğer böyle bir tartışma yoksa omuzlarımız düşük bizim. Morallerimiz bozuk bizim. Partili yere bakıyor yolda yürürken. Cumhuriyet Halk Partililer ve seçmenlerimizde görülmemiş bir duygusal kopuş yaşanıyor. Bunu haziran ayının 15'inden beri daha öncekilerden farklı bir duygusal kopuş olduğunu ifade ediyorum."

        Özel'in il başkanlığı ziyaretinde, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa milletvekilleri, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer hazır bulundu.

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