Sırbistan'dan Bursa'ya gelen kardeş okulun yöneticileri özel öğrencilerin yaptığı ebru sanatını ilgiyle izledi
Sırbistan'dan Bursa'ya kardeş okulu ziyarete gelen idareci ve öğretmenler, özel eğitim öğrencilerinin yaptığı ebru çalışmasını hayranlıkla izledi.
Sırbistan'dan Bursa'ya kardeş okulu ziyarete gelen idareci ve öğretmenler, özel eğitim öğrencilerinin yaptığı ebru çalışmasını hayranlıkla izledi.
Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kardeş okul protokolü kapsamında Sırbistan'ın Bujanovak şehrindeki Naim Frasheri İlkokulunun idareci ve öğretmenleri, Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulunu ziyaret etti.
Cavit Çağlar İlkokulu Halk Oyunları Ekibi, okul bahçesinde misafirleri Sırbistan'a halk oyunu gösterisiyle karşıladı.
Ardından Okul Müdürü Abdurrahim Çiçek, eğitim faaliyetleri ve okulun teknolojik donanımı hakkında misafirlere bilgi verdi.
Ziyaretçiler daha sonra okul yöneticileriyle sınıf ziyaretleri yaptı. Okulun özel eğitim sınıfını gezen misafirler, özel eğitim öğretmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özel eğitim öğrencilerinin sınıfta yaptığı ebru çalışmasını izleyen ziyaretçiler, çalışmaya hayran kaldı. Özel öğrencileriyle öğretmenler, ebru çalışmalarını ve ebrudan yapılmış kitap ayraçlarını misafirlere hediye etti.
Okul yöneticileri, ziyaretin ardından konukları akşam yemeğinde ağırladı.