Bursa'da camı açık unutulan araçtan 16 bin 200 dolar çalan hırsız kameraya yakalandı Bursa'nın Gürsu ilçesinde, camı açık unutulan park halindeki hafif ticari araçtaki paraları çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, camı açık unutulan park halindeki hafif ticari araçtaki paraları çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde gece park ettiği aracından 16 bin 200 dolar bulunan çantasının çalındığını fark eden A.B. (49), polise ihbarda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen ekipler, zanlının T.M. (23) olduğunu belirledi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Gürsu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.M'yi 14 bin 650 dolarla yakaladı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan T.M, adliyeye götürüldü. Ele geçirilen 14 bin 650 dolar ise A.B'ye teslim edildi.

Kamera kayıtlarında, T.M'nin sokaktan geçtiği sırada camının açık olduğunu fark ettiği aracın yanına yaklaşıp para dolu çantayı çaldığı görülüyor.