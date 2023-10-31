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        "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor Basın Galası"nda ödüller sahiplerini buldu

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve Bursa'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor" başlıklı Bursa Başarı Ödülleri ve Basın Galası programında sektör ve medya başarı ödülleri takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:46 Güncelleme: 31.10.2023 - 23:15
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        "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor Basın Galası"nda ödüller sahiplerini buldu
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        Türkiye Haber Kameramanları Derneği öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve Bursa'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor" başlıklı Bursa Başarı Ödülleri ve Basın Galası programında sektör ve medya başarı ödülleri takdim edildi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kendisinin de uzun süre bölgede kaldığını belirten Aktaş, 1600 belediye personeliyle depremin etkilediği şehirlerde çalıştıklarını söyledi.

        Depremler nedeniyle büyük acılar yaşandığını vurgulayan Aktaş, "Ben biliyorum ki gazeteci arkadaşlar sadece basın görevini yerine getirmedi, insanları teskin eden, hatta onlara yardım eden görevler üstlendiler. Tüm kurum ve kuruluşlarımız seferber oldu." dedi.

        Demirtaş Organize Sanayi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de dünyanın çok zor günlerden geçtiğini anlattı.

        Çevikel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, "Basın çok önemli. Bizler her ne kadar kendi çapımızda bir şeyler yapsak da sizler olmadan dünyaya sesimizi duyurmamız mümkün değil. İyi varsınız." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, basın mensuplarının zor şartlar altında görev yaptığını dile getirdi.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarda hayatını kaybedenleri anan Polatel, "Hakkın sulh ve adaletle yerini bulacağına inanıyorum. Bizim meslektaşlarımız orada da canları pahasına kutlu emeklerden birini gerçekleştiriyor, bombanın, zulmün altında gerçekleri dünyaya anlatıyorlar. Haber kameramanları zor şartlarda hakikati aktaran emekçilerdir." diye konuştu.

        Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Deprem sürecindeki duyarlı yayınlarından dolayı AA'ya ödül

        Konuşmaların ardından Polatel, Bursa'daki Hanlar Bölgesi projesiyle "Kültürel Mirasa Değer Ödülü"nü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a verdi.

        Gecede, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) kurucusu Fahrettin Gülener'e, "100 Yıllık Değer Ödülü" İsmail Tarman'a, "Yılın En Başarılı Toplum Gönüllüsü Ödülü" DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'e, "Yılın En Prestijli Yapı Projesi Ödülü" Atış Yapı Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Ahmet Atış'a takdim edildi.

        "Medya Başarı" kategorisinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gerçekleştirdiği duyarlı yayınlardan dolayı Anadolu Ajansı

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