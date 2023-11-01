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        Uludağ'da kaybolan 2 kişi ekiplerce bulundu

        Uludağ'da kaybolan 2 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:10 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:13
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        Uludağ'da kaybolan 2 kişi ekiplerce bulundu
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        Uludağ'da kaybolan 2 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu.

        R.D. ile arkadaşı O.K, jandarmayı arayarak Uludağ Milli Parkı'nda kaybolduklarını bildirdi.

        Kayıp kişilerle iletişim kuran JAK ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla konumlarını tespit ettikleri R.D. ile O.K'yi buldu.

        Sağlık durumları iyi olan R.D. ile O.K. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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