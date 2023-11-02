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        Bursa'da huzurevine geçme hazırlığındaki yaşlı kişi evinde ölü bulundu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:32
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        Bursa'da huzurevine geçme hazırlığındaki yaşlı kişi evinde ölü bulundu
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkilileri, Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan ve huzurevine yatırılması için işlemleri tamamlanan Hüseyin Yaşar'ın (85) evine geldi.

        Müdürlük yetkilileri, açık daire kapısından içeri girdiklerinde Yaşar'ı hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Yaşar'ın cesedinin yanında av tüfeği bulundu.

        Ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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