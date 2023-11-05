Türkiye'de girişimcilere ve istidama yönelik devlet teşvikleri artarak devam ediyor Türkiye'de, girişimcilere ve istihdamın artmasına yönelik verilen devlet teşviklerinin bu yıl da artarak devam ettiği bildirildi.

Türkiye'de, girişimcilere ve istihdamın artmasına yönelik verilen devlet teşviklerinin bu yıl da artarak devam ettiği bildirildi.

Devlet teşvikleriyle ilgili firmalara danışmanlık hizmeti veren tekstil yüksek mühendisi Oğuzhan Uslu, AA muhabirine, girişimcilerin geçmişte olduğu gibi bugün de devlet destekleri almaya devam ettiğini söyledi.

Uslu, gelişen ülke yapısıyla birlikte devlet desteklerinden daha fazla yararlanabilmeleri için girişimcilerden 5 ve 10 yıllık vizyonlarını belirlemeleri ve kendi alanlarındaki yatırım, üretim ve ihracat hedeflerini parametrik olarak tanımlamalarını istediklerini aktardı.

Sadece KOSGEB tarafında değil birçok kurumda girişimcilik üzerine desteklerin devam ettiğini belirten Uslu, "Girişimcilerin sebep sonuç ilişkisini kurup vizyonunu bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık risk raporlarıyla birlikte hazırlaması lazım." dedi.

Uslu, eskiden girişimci olanlara hemen nakdi destekler veya teşvikler verildiğini hatırlatarak, "Kime satacaksınız? Ne kadar satacaksınız? Üç yıl sonra kaç kişiye satacaksınız ve pazarını sürdürebilir mi? Bunların analizini yapıp geldiğinizde şu anda hükümet veyahut teşvik veren kurumlar nezdinde açamayacağınız kapı yok." ifadelerini kullandı.

Destek kalemlerinde biraz daha gelişmeye gidildiğine dikkati çeken Uslu, "Devlet yine girişimcilere 50 bin-100 bin lira destekler veriyor. Ancak son süreçte devlet 'Standart bir iş yapana 50 bin veriyorsam yazılım veyahut ileri teknoloji üreten firmalara 50 bin değil 300 bin lira hibe vereceğim' diyor. Bu anlamda girişimcilik paketleri kategorize edilmeye başlandı. Sadece bazı şartlar var. Bunları sağlamanızı istiyor. Bu şartlar da işinizin sürdürülebilirliği ve vizyonunuz belirlemeniz." diye konuştu.

Uslu, ekonomik dalgalanmalara rağmen devlet teşviklerinde firmalara ödemelerin devam ettiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomik dalgalanmaları gördük ama 'Devlet teşviği kesti, artık destek vermiyor' demek çok yanlış bir yaklaşım olur. Biz halihazırda girişimcilere ve büyük firmalara danışmanlıklar yapıyoruz. Ekonomik dalgalanmalarda bir dönem ödemelerin 15-20 gün kadar geç alındığı oldu ama şu anda 2-3 günde, haftada bir ödeme aldığımız firmalarımız var. Devlet, ülkeye katma değer sağlayan, ürün geliştiren firmanın kesinlikle yanında oluyor ama bu geliştirme kesinlikle ülkeye değer katmalı ve ülkenin kalkınma planlarıyla örtüşmeli."

İstihdam konusundaki devlet teşviklerine de değinen Uslu, şunları kaydetti:

"Eskiden istihdam teşvikleri herkese yönelik yapılırdı. Fakat şu anki amaçlardan bir tanesi gerçekten işsiz olanları istihdam teşriflerine dahil etmek istiyorlar. Burada birçok istihdam teşviki var. Kimilerinde 6 ay sigortasız olsun istiyor, kimilerinin son üç yıl da 180 sigorta gününü aşmasın istiyor. Devletimiz çok sık aralıklarla, işe ihtiyacı olanlar için bu teşvik kolunu her anlamda açıyor. Bu yıl da teşvikler kesinlikle arttı diyebiliriz. İstihdamla ilgili destekler bitmedi. Hala devam ediyor."