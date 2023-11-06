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        Bursa'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, silahla yaralan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 05:43 Güncelleme: 06.11.2023 - 05:43
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        Bursa'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, silahla yaralan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak'taki evinin yatak odasında silahla yaralanan Öznur Ç. (28), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Omzundan yaralandığı belirlenen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

        Polis ekiplerinin incelemesinde ise yatak odasındaki duvarda merminin çekirdeği bulundu.

        Kadının eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç. ifadeleri için gözaltına alındı.

        Öte yandan yaralı kadının kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle aile üyeleri sakinleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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