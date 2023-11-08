Bursa'nın içme suyu sorununu 2060'a kadar çözecek Çınarcık Projesi hayata geçiyor

Bursa il merkezine sağlanan su miktarını yüzde 60 oranında artırarak mevcut kaynakların korunmasını amaçlayan Çınarcık İçme Suyu Projesi'nin sözleşmesi, törenle imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje sayesinde kentin 40 yıllık su sorununun çözüleceğini dile getirdi.

Bu işi 9'a böldüklerini belirten Aktaş, "Rekabet olsun istedik. Olası ekonomik değişimler nedeniyle işi bir firmaya yüklemek karşımıza ciddi sıkıntılar çıkarabilirdi. Hem rekabet ortamı sağlandı. 150 milyon avro öngördüğümüz ihaleyi 127 milyon avroyla bitirdik." ifadelerini kullandı.

Aktaş, içilebilir su kaynaklarına erişimin giderek zorlaştığı bir dönemde su yönetiminin daha da önem kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; sağlıklı içme suyu temini ile atık suların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmayacak biçimde arıtılarak doğaya bırakılmasına ilişkin birçok çalışma yapıyoruz. Şehrimizin su ihtiyacının yüzde 90'ı Doğancı ve Nilüfer Barajlarından, yüzde 10'u ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyor. Özellikle yaz mevsiminde kuraklık yaşanması durumunda 155 adet derin kuyu devreye alınabilecek olup, söz konusu kuyularda yıllık 55 milyon metreküp kapasiteli suyumuz mevcut. Nitekim kuraklığın zirve yaptığı 2019 ve 2022 yıllarında, kuyu sularını devreye alarak hemşehrilerimizi bir gün dahi susuz bırakmadık."

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BUSKİ) 1 milyon 500 binin üzerinde aboneye sağlıklı içme suyu ulaştırdığını dile getiren Aktaş, 1995 yılında baraj suyunun ancak yüzde 35'ini vatandaşlara ulaştırırken, barajdan çıkan suyun yüzde 65'inin kayıp kaçak olarak kayıtlara geçtiğini anımsattı.

Son 28 yıldaki altyapı yatırımları ile merkez ilçelerde içme suyundaki kayıp oranının yüzde 20 seviyesine indiğini ve BUSKİ'nin, kayıp kaçakların önlenmesinde Türkiye birincisi olduğunu belirten Aktaş, "BUSKİ tarafından 1989-2022 yılları arasında toplam 12 bin 234 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yani son 33 yılda imalatı yapılan içme suyu boruları, uç uca eklendiğinde Bursa-Paris arası mesafenin 4 katını bile aşıyor." dedi.

- "İl merkezine sağlanan su miktarı yüzde 60 oranında artacak"

Aktaş, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Çınarcık Barajı'ndan, BUSKİ'ye yıllık 75 milyon metreküpü içme suyu, 70 milyon metreküpü de kullanma suyu olmak üzere yıllık toplam 145 milyon metreküp su tahsisi yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında, inşaat çalışmaları tamamlandığında il merkezine sağlanan su miktarının yüzde 60 oranında artacağını vurgulayan Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlimizde halihazırda yıllık 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesi bulunuyor. Bu proje sayesinde şehrimizin su kapasitesi 385 milyon metreküpe çıkmış olacak. Proje için gerekli bütün ihaleleri tamamladık, bugün de imza töreni için bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. En geç Ekim 2025'te tamamlamayı hedeflediğimiz bu önemli projeye emek ve destek verenlere teşekkür ediyor, şehrimizin yarınları için hayati öneme sahip Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi'nin hayırlı olmasını diliyorum."

Törende, ihale süreçleri tamamlanan projenin sözleşmesi, yüklenici 9 firma temsilcisince imzalandı.