Bursa'daki 10 katlı iş merkezinde çıkan yangının yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir iş merkezinde çıkan yangının yayılma anı ve vatandaşların panikle arabalarını kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir iş merkezinde çıkan yangının yayılma anı ve vatandaşların panikle arabalarını kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen iş merkezinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle kısa sürede çıkan ve yayılan yangındaki ilk anlar, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, yangının olduğu iş merkezinde alevlerin yükselmesi ve sitenin otoparkında park halindeki araçlarını kaçırmak isteyen vatandaşların yaşadıkları panik yer aldı. Bir sürücünün yaşadığı korkuyla otomobilini kaçırmaya çalışırken, bir kişinin de ezilme tehlikesi geçirdiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Özlüce Mahallesinde bulunan 10 katlı bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, 33 itfaiye aracı ve yaklaşık 100 personel ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.