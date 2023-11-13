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        Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:57
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        Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depodan 10 kilo zeytin ile 10 kilo zeytinyağı ve bir motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

        Yapılan incelemelerde hırsızlık olayı şüphelisinin U.L. (20) olduğu belirlendi.

        Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, U.L'nin Yalova'da olduğunu tespit etti. U.L, Cumhuriyet Başsavcılığınını talimatıyla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan U.L, çalınan motosikletin Çakırlı Mahallesinde olduğunu itiraf etmesi üzerine, motosiklet sahibine teslim edildi.

        - Mazgal ve akü hırsızı da yakalandı

        Arkaltı Caddesinde mazgalların çalınması ve Zeytinciler Çarşısı'nda park halindeki bir tırdan akü hırsızlığı ihbarı alan ekipler, yapılan incelemelerde hırsızlık zanlısının H.D. (30) olduğunu belirledi. H.D, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

        Hırsızlık zanlıları U.L. ve H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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