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        Kestel Belediyesi fabrikalar sebebiyle oluşan hava kirliliği denetimlerini sürdürüyor

        Kestel Belediyesi sanayi bölgeleri ve fabrikalar sebebiyle oluşan hava kirliliği denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:03
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        Kestel Belediyesi fabrikalar sebebiyle oluşan hava kirliliği denetimlerini sürdürüyor
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        Kestel Belediyesi sanayi bölgeleri ve fabrikalar sebebiyle oluşan hava kirliliği denetimlerine devam ediyor.

        Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanayi bölgelerindeki fabrikalarda 7 gün 24 saat filtre denetimi gerçekleşiyor.

        Şuana kadar 115 fabrikada denetim yapılırken bacalarındaki filtreleri çalıştırmayan veya filtre bulunmayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel’de uzun süredir en büyük hassasiyetleri olan hava kirliliği ve temiz havanın denetimleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortak bir komisyon kurduklarını belirtti.

        Günün her saatinde ilçedeki fabrikalara ani denetimler gerçekleştiğini belirten Tanır şunları kaydetti:

        "Bazı fabrikaların bacalarında filtre sisteminin bulunmadığını bazı fabrikalarda ise mevcut olan filtrelerin çalıştırılmadığını görüyoruz. Bu işletmelere yüklü miktarda para cezaları uygulanıyor. Bu uygulamaları devam ettirmeleri takdirde çok daha ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Gerek sosyal medya hesaplarımıza gelen mesajlar, belediyemize bu konuya ilişkin gelen şikayetler, gerekse görevli arkadaşlarımızın takip ve denetimleri ile her bir koldan hava kirliliği ile mücadelemiz devam ediyor ve Kestel temiz havaya ulaşana kadar da devam edecektir. Çocuklarımızın daha temiz hava solumaları için hava kirliliği ile hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kestel, hak ettiği hava kalitesine ulaşmalı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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